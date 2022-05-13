الدفاع الروسية تعلن عن قصف مصفاة نفط ومخبأ أسلحة في اوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، أن قواتها قصفت مصفاة نفط كريمنشوك وسط أوكرانيا مما أدى إلى تدمير طاقتها الإنتاجية وخزانات الوقود بها.

وأضافت الوزارة أن قواتها أسقطت طائرة أوكرانية من طراز إس.يو-27 في منطقة خاركيف، كما استهدفت مخبأ أسلحة صاروخية.

ويأتي ذلك بعد تعرض روسيا “للإذلال مرة أخرى” في ساحة المعركة بعد أن نجحت أوكرانيا في إحباط محاولتها لعبور نهر في دونباس، مما أدى إلى تدمير عشرات المركبات وخسائر فادحة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكشفت صور الأقمار الاصطناعية حجم الخسائر، التي تعرضت لها القوات الروسية، في نهر سيفرسكي دونيتس في بيلوهوريفكا، غربي مدينة ليسيتشانسك، حيث يمكن رصد دبابات وعربات مدرعة مدمرة، إضافة إلى انهيار جسرين عائمين.

ورجحت “ديلي ميل” أن القوات الروسية كانت تحاول محاصرة ليسيتشانسك، إلا أن أوكرانيا أفشلت الخطة.

وتابعت: “نجح مهندس عسكري أوكراني في تخمين الخطة الروسية، ونصب فخا للقوات الروسية في نهر دونيتس”وأضافت: “من المستحيل تقدير خسائر القوات الروسية في هذه العملية، لكن مراقبين عبر الإنترنت أحصىوا حتى الآن 58 مركبة مدمرة، بما في ذلك 7 دبابات على الأقل وعشرات ناقلات المشاة المدرعة”.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، على حسابها الرسمي في فيسبوك: “تقرير مصور للنتائج، التي حققتها الأنظمة المدفعية والقوات البرية، حيث دمر جنودنا الغزاة الروس، الذين حاولوا عبور نهر سيفرسكي دونيتس”.

ويأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه جنرالات أوكرانيون إن الهجوم الروسي في دونباس “توقف إلى حد كبير”، مشيرين إلى أنه تم إجبار قوات بوتن على اتخاذ موقف دفاعي شمال خاركيف، وفق الصحيفة البريطانية.