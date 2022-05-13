القوات الاسرائيلية تستأنف مداهماتها في جنين قبل جنازة شيرين ابو عاقلة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 12:13 مساءً

استأنفت القوات الإسرائيلية اليوم الجمعة مداهماتها في منطقة جنين بالضفة الغربية المحتلة، حيث قُتلت مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة بالرصاص هذا الأسبوع، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص على الأقل حسبما قالت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تقوم بأنشطة لمكافحة الإرهاب في ضواحي جنين حيث قُتلت أبو عاقلة يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن تستقطب جنازتها في البلدة القديمة بالقدس اليوم الجمعة آلاف المشيعين.

ويبدو أن وفاة أبو عاقلة، التي غطت الشؤون الفلسطينية والأحداث في الشرق الأوسط لأكثر من عقدين في القناة الإخبارية التي مقرها قطر، ستزيد من حدة المواجهات التي تصاعدت مؤخرا في المنطقة.

وقال متحدث إن مئات من قوات الأمن الإسرائيلية سينتشرون في منطقة الجنازة لضمان سيرها دون مواجهات.

وذكر سكان في منطقة جنين أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذيفة باتجاه منزل بالقرب من جنين اليوم الجمعة في محاولة على ما يبدو لاعتقال مشتبه بهم في الداخل، وأظهرت لقطات لتلفزيون فلسطين تصاعد أعمدة الدخان السوداء من المنزل، ولم يعلق الجيش الإسرائيلي على الواقعة.

وطوقت القوات الإسرائيلية منزلاً لعائلة الدبعي في المكان، حيث نادت عبر مكبرات الصوت لشابين متحصنين فيه لتسليم نفسيهما، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث، فيما قام أحد الشبان بتسليم نفسه، فيما مازال هناك شخص آخر في المنزل.

ولقي مقتل أبو عاقلة إدانة واسعة النطاق، وأظهرت لقطات مصورة للحظات التي تلت إصابتها بالرصاص أبو عاقلة (51 عاما) وهي ممددة على الأرض وترتدي سترة زرقاء مكتوب عليها كلمة صحافة باللغة الإنجليزية.