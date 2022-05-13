شنغهاي: النصر على كوفيد-19 قريب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 13 مايو 2022 01:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 13 - مايو - 2022 11:30 صباحًا

تواصل الصين جهودها لاحتواء تفشّي فيروس كورونا من خلال عدد من الإجراءات الصارمة، منها حثّ المواطنين على العمل من المنزل للحد من الاختلاط، والحد من السفر غير الضروري للمواطنين وتعليق عدد من الخدمات.

وقد ساد الهدوء شوارع العاصمة الصينية بكين اليوم الجمعة حيث امتثل السكان لنصائح السلطات للعمل من المنزل ، بينما قال المسؤولون في شنغهاي الخاضعة لإجراءات الإغلاق إنهم يهدفون إلى هزيمة الفيروس هذا الشهر.

في السياق، نفى المسؤولون في بكين شائعات عن إجراءات إغلاق شاملة على غرار ما حدث في شنغهاي، وحثوا الناس على عدم الإقبال على الشراء بدافع الذعر وإنما البقاء في المنازل. كما أعلنوا عن جولة جديدة من الاختبارات الجماعية في معظم أنحاء المدينة.

وخيم الهدوء على معظم السكان بعدما هرعوا إلى محلات السوبر ماركت لتخزين المواد الغذائية والإمدادات الأخرى في الليلة السابقة.

وحظرت السلطات في العاصمة خدمات تناول الطعام في المطاعم، وأغلقت بعض مراكز التسوق وأماكن الترفيه والسياح، وأوقفت بعض خدمات الحافلات والمترو وسيارات الأجرة وفرضت إغلاقا على بعض المباني السكنية.

وفيما تخفف دول العالم القيود المفروضة على السفر في اطار “التعايش مع كوفيد”، قالت الصين أمس الخميس إنها ستحدّ بشكل صارم من السفر الخارجي غير الضروري لمواطنيها.

ورفضت الصين بشدة الانتقادات الموجهة لسياستها المتشددة “صفر كوفيد”، قائلة إن إنقاذ الأرواح يستحق التكاليف الهائلة قصيرة الأجل التي تتكبدها، وأن النشاط سيستأنف تدريجيا بمجرد القضاء على تفشي المرض.

وفي شنغهاي، التي تحملت ستة أسابيع من الإغلاق شبه الكامل، قال المسؤولون إن النشاط الاقتصادي يستأنف تدريجيا ولا يغادر العاملون أماكن العمل في المصانع.

وظل عدد الإصابات اليومية في بكين بالعشرات وهو بسيط مقارنة مع أكثر من ألفي إصابة في شنغهاي.

لكنّ معظم الإصابات في شنغهاي مسجلة في مناطق تخضع بالفعل لأشد القيود.

وقال “وو تشينغ” نائب رئيس بلدية شنغهاي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة إن النصر يقترب لكن المعركة ضد أكبر انتشار لفيروس كورونا في الصين “لا تزال تتطلب جهودًا مشتركة من كل مواطن”.