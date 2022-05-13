شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تسجل 41 ألفا و648 إصابة بكورونا و32 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت اليابان 41 ألفا و648 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و32 وفاة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 8 ملايين و255 ألفا و959 ، والوفيات إلى 29 ألفا و971 .

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 274 مليون و922 ألفا و998 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليابان حتى الآن. وتلقى 101 مليون و730 ألفا و582 من السكان تطعيما كاملا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 43ر80 %.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.