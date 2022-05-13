شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن تطالب بضغط دولي يوقف تجنيد الحوثي للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أمس الخميس، من استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في عمليات تجنيد الأطفال دون سن (18) عبر استدراج عشرات الآلاف منهم في المناطق الخاضعة لسيطرتها لمعسكرات تدريب تحت غطاء ما يسمى «الدورات الصيفية» وغسل عقولهم بالأفكار الطائفية الدخيلة في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.

‏وأكد الإرياني أن إطلاق ميليشيا الحوثي حملة تجنيد واسعة للأطفال بمناطق سيطرتها تمهيدا للزج بهم في جبهات القتال، يكشف عن نواياها المبيتة لجر البلد لدورة جديدة من الدم، دون اكتراث بحياة أولئك الأطفال، والأوضاع الإنسانية الكارثية للمواطنين، الذين يعانون ويلات الحرب منذ 7 أعوام.

ووفقا لما أوردته «سبأ»، أهاب الإرياني بالآباء والأمهات ومشائخ وأبناء القبائل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي مقاطعة معسكرات تجنيد الأطفال، والحفاظ على أبنائهم وعدم الزج بهم وقودا لمعاركها العبثية، وتحويلهم إلى قرابين لتنفيذ الأجندة الإيرانية، وقنابل موقوتة لنشر الفوضى والإرهاب وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حماية الطفولة بإصدار إدانة واضحة لتصعيد ميليشيا الحوثي عمليات تجنيد الأطفال، وممارسة ضغط حقيقي لوقفها، وملاحقة المسؤولين عنها من قيادات وعناصر الميليشيا في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب، وإعادة تصنيفها في قوائم الإرهاب الدولية.

وفي سياق قريب، التقى محافظ المهرة، محمد علي ياسر، أمس الخميس، رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المشتركة لمنع تجنيد الأطفال، ضمن خطتها في النزول الميداني للمحافظة للتوعية والتحقق من مستوى تنفيذ قرار منع تجنيد الأطفال.

وبحسب «سبأ»، ناقش اللقاء برنامج عمل اللجنة من خلال التنسيق مع مختلف الجهات لتأكيد التزام اليمن بالمواثيق الوطنية والدولية الخاصة بحماية وحقوق الطفل، والتنسيق مع الجهات الحكومية في نشر ثقافة منع تجنيد الأطفال والعمل على تأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة، ومدير أمن المهرة العميد مفتي سهيل صمودة وعدد من قادة الألوية والوحدات العسكرية، أكد المحافظ ياسر: إن المهرة حافظت على بناء الوحدات العسكرية والأمنية وطريقة الانتساب إليها تمر عبر الأطر القانونية وحسب المواصفات المطلوبة.

بدوره أشاد رئيس اللجنة العميد الركن علي محمد سالم، بالتعاون الذي حظيت به اللجنة خلال نزولها الميداني لمحافظة المهرة، لافتا إلى أن المهرة تعد نموذجا في تطبيق قرار منع تجنيد الأطفال.