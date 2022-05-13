شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يدعم الوصاية الهاشمية على الأقصى والقدس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد البرلمان العربي دعمه التام للوصاية الهاشمية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، داعيًا المجتمع الدولي لاحترام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوصاية الهاشمية.

وثمَّن رئيس البرلمان عادل العسومي، في بيان له أمس، الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس للحفاظ على الهوية العربية الإسلامية التاريخية لهذه المدينة، ضد الخروقات واعتداءات القوة القائمة بالاحتلال.

وشدد على رفض كل محاولات القوة القائمة بالاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية الهاشمية، التي أعاد التأكيد عليها الاتفاق الموقَّع بين العاهل الأردني والرئيس الفلسطيني في 13/ 3/ 2013.

من ناحية أخرى، حمَّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس الخميس، إسرائيل مسؤولية قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة «بشكل كامل»، معلنًا رفض إجراء تحقيق مشترك مع تل أبيب في الحادثة.

وقال عباس، خلال مراسم تشييع رسمية وشعبية للصحفية أبو عاقلة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: إن إسرائيل «لن تستطيع بجريمتها أن تغيب الحقيقة ولا يجب أن تمر هذه الجريمة دون عقاب».

وأضاف: «رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية؛ لأنها هي التي ارتكبت الجريمة ولأننا لا نثق بهم، وسنذهب فورًا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين».

ووصف عباس أبو عاقلة بأنها ضحَّت بحياتها من أجل القضية الفلسطينية وكانت حاضرة في كل الميادين، معلنًا منحها «وسام نجمة القدس» وهو ثاني أرفع الأوسمة الفلسطينية.

وقتلت الصحفية أبو عاقلة، صباح الأربعاء، متأثرة بإصابتها بعيار ناري في الرأس خلال تغطيتها اقتحام الاحتلال مخيم جنين في الضفة الغربية ما أثار انتقادات عربية ودولية شديدة ومطالب بالتحقيق.