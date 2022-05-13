شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 6 أشخاص في كوريا الشمالية بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت كوريا الشمالية اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل وفاة 6 أشخاص نتيجة الإصابة بكوفيد19- وأن حوالي 18 ألف شخص ظهرت عليهم أعراض حمى في اليوم السابق، في أول إعلان لعدد حالات الإصابة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، زار مركز قيادة الطوارئ الوطنية للحجر الصحي يوم الخميس للوقوف على الجهود المبذولة لمواجهة الفيروس.

وتم تأكيد إصابة أكثر من 18 ألف شخص بكوفيد19- في أنحاء كوريا الشمالية يوم الخميس علاوة على 6 وفيات بسبب الفيروس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

يشار إلى أنه منذ نهاية نيسان/أبريل الماضي، تفشت حمى مجهولة في جميع أنحاء البلاد أثرت على 350 ألف شخص، وفقا للوكالة المركزية الكورية الشمالية. وأضافت أنه تم علاج 162 ألف شخص حتى الآن.