شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر: أولوياتنا في الحوار الوطني الإصلاح السياسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مجدي مرشد القائم بأعمال رئيس حزب المؤتمر، إنه كان هناك إرهاصات أن الدعوة للحوار السياسي ستتم، لافتا إلى أن اللجان أخرجت أطروحات رائعة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي رامي رضوان، أن الحوار الوطني وما يليه سيكون بداية لوقف العنف، لأن ما حدث بالأمس ومن قبل مؤلم جدا.

وأكد أن الاهتمام في الحزب يتمثل في الإصلاح السياسي، لافتا إلى أن هناك بنية أساسية معقولة، ونحن في مرحلة أمنية رائعة جدا، وكذلك حياة كريمة، تنقلنا بالريف نقلة أخرى، ولكي تكتمل الجمهورية الجديدة لا بد أن نستمتع بالديمقراطية.

وتابع: "عندنا 106 حزب مشهرين، وهناك أحزاب تحت الإشهار، وأي حزب بيتعمل عشان يشارك في الحكم أو يتولى الحكم في يوم من الأيام، وتمثيل نيابي وتمثيل في السلطات التشريعية، أو السعي للوصول للسلطة أو المشاركة فيها، والأحزاب التي ليس لها وجود في المجالس التشريعية أو النيابية، فهي موجودة وغير فعالة".