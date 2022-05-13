شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أكمل نجاتى يطالب بتسويق الفرص الاستثمارية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه زادت إشادات المؤسسات الدولية بأداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، مضيفا أن الإصلاحات التى قامت بها مصر فى مجال تحسين مناخ الاستثمار تُعد أكبر عدد من الإصلاحات التى تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف أكمل نجاتى فى مقال له نشر على موقع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان :"تسويق الإستثمار"، أن من أبرز القوانين التي صدرت في إطار برنامج الإصلاح، صدور قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وقانون سوق رأس المال، والشركات والتأجير التمويلي، والمشروعات الصغيرة، بجانب إطلاق برنامج مصر لريادة الأعمال للترويج للشركات الناشئة على الصعيد الوطني، مثل مبادرة فكرتك شركتك ومركز ريادة الأعمال، وإنشاء مسرعات الأعمال لرعاية الشركات الناشئة.

ولفت الى أنه كنتيجة للاستقرار والإصلاح، تم عمل خريطة مصر الاستثمارية بالتنسيق مع كل الوزارات، تتضمن كل الفرص الاستثمارية في مختلف المشروعات في محافظات مصر، وأنه تم تطوير مركز خدمات المستثمرين ليضم نحو 66 جهة ممثلة عن مختلف الوزارات، وتفعيل التوقيع الإلكتروني في منظومة تأسيس الشركات وذلك في ظل الجهود الرامية لتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وأطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والتشغيل لبرنامج "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" المؤهل لتنمية مهارات التأسيس الإلكتروني للمنشآت الفردية، وذلك تفعيلا لمنظومة التحول الرقمي بالهيئة للتسهيل على المستثمرين وخدمة المواطنين وتنفيذا لكل مطالبهم في تسهيل وتسريع كل إجراءات التأسيس.

وتابع :"كما تم إنشاء 19 منطقة استثمارية وحرة جديدة، تتضمن فرصا استثمارية في مختلف القطاعات خاصة القطاعات التي توفر فرص عمل كبيرة، مع العمل على زيادة الاستثمار في رأس المال البشري والكوادر الشبابية والمرأة، وتعزيز برامج ريادة الأعمال، تلك الإنجازات المصرية فى مجال خلق بيئة محفزة للاستثمار تدعونا الأن فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية أن نستثمر تلك البنية التحيتة والبيئة المحفزة للإستثمار للبدء فى المشروع القومى لتوطين الصناعات المتعلقة بالواردات المصرية وهو ما سوف نتحدث عنه في مقالنا المقبل".

وشدد على أنه يجب أن نقوم بتقييم السياسات المتعلقة بالإستثمار فى مصر وهل كل ما تم إنجازه كافى للبدء فى الإستثمار وهل يزيل مخاوف المستثمر؟ هل آليات العمل داخل الهيئة العامة للإستثمار قادرة على تسويق الفرص الاستثمارية في مصر؟، متسائلا أين نتائج ما تم إستثماره فى مبادرة فكرتك شركتك ومركز ريادة الأعمال، وإنشاء مسرعات الأعمال لرعاية الشركات الناشئة؟ هل لدينا إستراتيجية لتسويق الاستثمار فى مصر؟.

وذكر النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه يجب علينا أن نستخدم آليات التقييم لنصل لتقويم المعوقات لنصل لعوائد الثمن الذي دفعه المواطن البسيط لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.