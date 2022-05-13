إستشهاد المراسلة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الإحتلال خلال تغطيتها اقتحام جنين

اسماعيل عبد الحي - ذكرت قناة الجزيرة القطرية ووزارة الصحة الفلسطينية أن مراسلة القناة الإخبارية شيرين أبو عاقلة استشهدت برصاص قوات الإحتلال في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأربعاء، لكن قوات الإحتلال الصهيوني قالت إنها ربما أصيبت بنيران فلسطينيين خلال اشتباكهم مع قواته.

وقال مسؤول فلسطيني إن القوات الصهيونية "اغتالت" شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها لمداهمة في مدينة جنين التي شهدت غارات مكثفة في الأسابيع القليلة الماضية مع تصاعد العنف.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة شيرين، وقالت إن مراسلا ثانيا اسمه علي السمودي أصيب.

وقالت قوات الإحتلال في بيان إن قواته أطلقت النار ردا على تعرضها "لنيران كثيفة" في جنين، مضيفا أن "ثمة احتمالا محل البحث حاليا بأن المراسلين أصيبا ربما بنيران أطلقها مسلحون فلسطينيون".

المصدر: رويترز