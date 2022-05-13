شارب تطلق هاتفاً من مواد معاد تدويرها ومضاد للصدمات

بكين: أطلقت شركة شارب هاتفها الذكي Aquos Wish 2 الجديد، الذي ينتمي إلى الفئة المتوسطة.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الهاتف الجديد يمتاز بجسم مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 35%، والذي يوفر حماية جيدة ضد الصدمات وأضرار الغبار.

ويحتوي الهاتف على بطارية سعة 3730 مللي أمبير ساعة، ويتم شحنها عبر منفذ USB-C. ويحتوي أيضا على مقبس سماعة رأس قياس 3.5 ملم.

ويشتمل الهاتف على شاشة قياس 5.7 بوصة، وبدقة وضوح 1520×720 بيكسل، بينما يبلغ معدل تحديث الصورة 60 هرتز، مع كاميرا رئيسية بدقة وضوح 13 ميغابيكسل وكاميرا أمامية بدقة وضوح 8 ميغابيكسل.

وينبض بداخل الهاتف المعالج Qualcomm Snapdragon 695 5G، مع وحدة رسوميات Qualcomm Adreno 619 ، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 64 غيغابايت يمكن توسيعها باستخدام بطاقة الذاكرة microSD.

ويعمل الهاتف الذكي بنظام التشغيل Android 12، ويتوفر بأربعة ألوان، هي الأبيض والرمادي والأزرق والمرجاني.