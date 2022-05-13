الاتحاد الأوروبي يبحث تأجيل عقوبات النفط على روسيا

بروكسل: أفاد تقرير إخباري، بأن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي ترى أن الوقت ربما قد حان للنظر في تأجيل مساعي فرض حظر على النفط الروسي بحيث تستطيع التعامل مع بقية حزمة العقوبات المقترحة، حال لم يتمكن التكتل من إقناع المجر بدعم حظر الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن دبلوماسيين أوروبيين القول إن الحكومات الأوروبية لا تزال تهدف إلى التوصل لاتفاق بشأن الحزمة الكلية للعقوبات، بما في ذلك حظر النفط تدريجياً.

ومن المقرر أن يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اجتماعاً في هذا الصدد بالعاصمة البلجيكية بروكسل يوم الإثنين المقبل.

وأضاف الدبلوماسيون أن فكرة عدم التحرك ضد واردات النفط من روسيا، تكتسب دعماً، حيث تقول المجر إن الحظر سيكون مدمراً للغاية لاقتصادها.

ولكن هناك دول أخرى تخشى أن إلغاء فكرة الحظر الآن سيكون مؤشراً على الضعف، وفقاً لدبلوماسي آخر.

كان رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أشار في وقت سابق إلى أنه يتعين مناقشة فرض حظر على واردات النفط من روسيا خلال اجتماع قمة لزعماء الاتحاد.

ومن المقرر عقد قمة أوروبية نهاية مايو (آيار) الجاري.