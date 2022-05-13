شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة للنائب محمد إسماعيل بشأن تأخر إعلان تكليف خريجى كليات الصيدلة دفعة عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة لوزير الصحة ووزير التعليم والبحث العلمي بـشـأن تأخر إعلان تكليف خريجي كليات الصيدلة دفعة عام 2020.

وقال النائب محمد إسماعيل إنه يستمر تأخر وزارة الصحة تجاه إعلان تكليف خريجي كليات الصيدلة لدفعة عام 2020 لمدة عامين، وعدم تنفيذ قانون التكليف وإرساء القواعد القانونية المستقرة وفقا لقانون رقم 29 لسنة 1974 وكذلك غياب التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة فى تحديد الأعداد المطلوبة للتكليف وفقا لمتطلبات لسوق العمل.

وطالب النائب محمد إسماعيل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس لمناقشة تأخر مشكلة التكليف المستمرة ووضع حلول جذرية.