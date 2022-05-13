شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مستمرة.. الدولة تنهض بمشروعات الزراعة والأمن الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار السنوات الـ7 الماضية، حققت الدولة المصرية نجاحات وإنجازات عديدة في المجالات الاقتصادية وغيرها والتي تحقق فيها العديد من الإنجازات تدشين المشروعات القومية الكبرى في المجالات الزراعية والبناء وغيرها من عوامل التنمية التي تسير عليها الدولة المصرية وتحقيق نجاحات عديدة للنهوض بمجال الزراعة والأمن الغذائي بشكل عام.

تقرير لمؤسسة ماعت، ذكر أن القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة يشعر بها المواطن المصري، من خلال توفير الاحتياجات الغذائية، وأن مصر كانت منذ سنوات تستورد ما تحتاج إليه من غذاء، ولكنها بدأت الآن في توفير احتياجاتها الغذائية مع دخول الجمهورية الجديدة، حيث حقق القطاع الزراعي نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية لتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة.