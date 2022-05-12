شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف ينفي ادعاءات الحوثي حول قتلى «الرقو» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثيون

- العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين

- قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة بصنعاء

نفى تحالف دعم الشرعية باليمن ادعاءات الحوثي حول قتلى الرقو الحدودية وتعامل القوات السعودية، مشددا أنها عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن عشرات المهاجرين قتلوا بعملية تهجير قسري واشتباكات مسلحة شنها الحوثيون.

وأكد التحالف أن العملية الوحشية للحوثيين جاءت بعد خلافات وإحراق لمساكن المهاجرين، مبينا أن قتل المهاجرين بالرقو تكرار لحادثة إحراق الحوثيين لمئات المهاجرين الأفارقة بصنعاء.

ودعا التحالف الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها في كشف انتهاكات الحوثيين الوحشية بحق المهاجرين.