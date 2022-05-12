شكرا لقرائتكم خبر عن قبول السفر بـ «جوازات صنعاء».. خطوة إيجابية لرفع المعاناة عن اليمنيين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - رفع معاناة الشعب اليمني الذي اتخذته الميليشيا الحوثية رهينه لتحقيق مصالحها

- هذه الخطوة تهدف لتسهيل حركة المدنيين لأسباب أهمها السعي لتلقي العلاج الطبي العاجل

- هذا الإجراء لا يترتب عليه أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية

- لا تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة

أوضح مبعوث الأمم المتحدة لليمن أن الهدف من هذا الترتيب بقبول جوازات صادرة من صنعاء تهدف لتسهيل حركة المدنيين اليمنيين لأسباب أهمها السعي لتلقي العلاج الطبي العاجل.

كما أنها هدف استثنائي ومؤقت ولن يكون نافذا إلا للرحلات الجوية طيلة فترة الهدنة إلى الوجهتين المتفق عليهما في اتفاق الهدنة، فيما شدد المبعوث الأممي على أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي تغيير في المركز القانوني للحكومة اليمنية ولا يجب أن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية.

وأكدت الحكومية اليمنية حرصها على رفع معاناة الشعب اليمني الذي اتخذته الميليشيا الحوثية رهينه لتحقيق مصالحها وأهدافها المدعومة من إيران، وقد اتخذت الحكومة اليمنية هذه الخطوة من منطلق حرصها على السلام ورفع معاناة الشعب اليمني.

كما أكدت الحكومة أن تعاطي الحكومة اليمنية الإيجابي مع مقترح مبعوث الأمم المتحدة لليمن جاء مشروطاً بأن لا تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين وما قد يترتب عنها.

هذا وتحمل الحكومة اليمنية الميليشيا الحوثية مسؤولية معاناة الشعب اليمني التي تسبب بها انقلابها على الدولة ورفضها جميع الحلول السياسية وهي تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للتوقف عن استخدام الشعب اليمني كرهائن.

وأكدت الحكومة اليمنية على ضرورة التطبيق الكامل لبنود الهدنة والضغط باتجاه إيقاف كل الخروقات والمشروع الفوري في فك الحصار الوحشي المستمر منذ اكثر من سبع سنوات عن مدينة تعز وأهلها والبدء في فتح المعابر المؤدية إليها وإلى الالتزام بتسخير العائدات الجمركية لدفع رواتب القطاع المدني في المناطق التي لاتزال تحت سيطرة الحوثيين.