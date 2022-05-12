شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | الحكومة اليمنية تستجيب لمقترح السفر بـ «جوازات صنعاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مصدر مسؤول في الخارجية اليمنية، أن الحكومة اليمنية تعاطت إيجابياً مع مقترح مبعوث الأمم المتحدة لليمن بخصوص السماح بشكل مؤقت بسفر المواطنين اليمنيين بجوازات السفر الصادرة من صنعاء.

وأوضح أن ذلك جاء مشروطاً بأن لا تتحمل الحكومة اليمنية أي مسؤولية عن أي بيانات تتضمنها الوثائق الصادرة من مناطق سيطرة الحوثيين، وما قد يترتب عنها.

وذكر المصدر بأن استجابة الحكومة اليمنية، جاءت بعد تأكيد المبعوث الأممي بأن الهدف من هذا الترتيب هو تسهيل حركة المدنيين اليمنيين لأسباب أهمها السعي لتلقي العلاج الطبي العاجل، وأن هذا الترتيب استثنائي ومؤقت.

وأشار إلى أنه لن يكون نافذا إلا خلال فتره الهدنة إلى الوجهتين المتفق عليهما في اتفاق الهدنة، وما شدد عليه من أن هذا الإجراء لا يترتب عليه أي تغيير في الموقف القانوني للحكومة اليمنية، ولن يؤسس كذلك لأي سابقة رسمية.