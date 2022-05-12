شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا فايز كليب تتقدم بطلب إحاطة بشأن غرق 8 أطفال بمجرى مائى فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت رشا فايز كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة لمجلس النواب، مُوَّجه لوزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير القوي العاملة، حول وفاة ثمانية أطفال غرقًا بمجرى مائي أمام قرية السوالم بمركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة، أثناء عودتهم من العمل.

وقالت النائبة رشا فايز كليب فى طلبها، أن الفرق بين تلك الحادثة وحادثة وفاة ثلاثة بنات من قرية الحرية بمركز أبو المطامير في حادث سيارة عمالة، بينهما أيام بمحافظة البحيرة أودوا بحياة إحدى عشر طفلًا وطفلة، أَوجعا قلوب كل أهالي محافظة البحيرة، ولم تتحرك وزارتي التضامن الاجتماعي والقوي العاملة، مشيرة الى أن الجميع تعامل مع الحادثين علي أنهما مجرد حادثي طريق، ولكن القضية أعمق من مجرد حادث، وأكبر من مجرد حالات وفاة.

وتابعت: "يوجد عدد كبير من المنشآت والمزارع والمؤسسات بمحافظة البحيرة تعتمد بشكل أساسي على عمالة الأطفال بدون أي غطاء تأميني وبالمخالفة للقانون، وبشروط عمل مُجحفة وكارثية، وبدون أي تقنين لأوضاعهم ولو علي سبيل التدريب، مع عدم مراعاة توافر الحد الأدني من وسائل الانتقال الآدمية لهم، والنتائج كارثية حوادث بشكل شبه يومي تُودي بحياة أبنائنا وبناتنا الباحثين عن أقواتهم وأهليهم، ولم يتم أي تحرك من الوزارتين تجاه مثل هذه الحوادث بالبحيرة، كحملات تفتيشية علي المنشآت للتأكد من موقف العمالة بها، أو اجراءات تنفيذية للتأكد من ضمان حقوقهم المادية والمعنوية".