شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر: 22 ألف مستفيد من سيارة البريد المتنقلة بدار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب البرلماني محمد تيسير مطر عن وصول عدد المستفيدين من سيارة البريد المتنقلة والمخصصة لخدمة أهالي دار السلام، لأكثر من 22 ألف شخصا، خلال تسعة أشهر فقط، هم أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير ومارس وأبريل.

وكان "مطر" قد أتم اتفاقا مع هيئة البريد المصري لتخصيص سيارة بريد متنقلة، لتخفيف الزحام عن مكاتب البريد الموجودة بالحي، وتقدم السيارة كافة الخدمات المقدمة في مكاتب البريد، كخدمات المعاش وسداد الفواتير، وصرف الحوالات المالية وغيرها، وملحق بها كذلك ماكينة سحب أموال.

وتستقر السيارة في منطقة أرض الأكحل وتعمل بشكل يومي في مواعيد العمل الرسمية، كما يشرف أعضاء مكتب خدمة المواطنين الخاص بـ "مطر" على تنظيم المتوافدين للاستفادة من السيارة وتوفير مظلات ومقاعد لكبار السن.