شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب ترصد أشهر المنظمات الإرهابية المسلحة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فى إنفوجراف، أشهر المنظمات الإرهابية المسلحة، من بينها تنظيم تحرير الشام فى سوريا، وتنظيم أنصار الإسلام فى كردستان، وتنظيم أنصار الشريعة فى ليبيا، وتنظيم أنصار الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق.

وكانت الصفحة الرسمية لموقع مقالات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رصدت من قبل فى إنفوجراف، عناصر الرأي العام، جاء فيه أن الأفراد أهم العناصر وأكثرها فعالية، والرأى المشترك وهو الاتفاق على رأى بين معظم الأفراد.

وأشار الإنفوجراف إلى أن من بين عناصر الرأى العام، الأفكار والاتجاهات وهى كل تفاصيل الرأى ذاته، وكذلك التنفيذ الواقعى وهو أن يمتلك الرأى العام دورا فى المجتمع.

كما رصدت من قبل فوائد الاقتصاد الأخضر، جاء من بينه أن يوفر جزءا من الطاقة غير المتجددة ويحمى البيئة من التلوث ويبتكر طاقات جديدة وإعادة استخدامها بها يتيح استغلالها.

ولفت إلى أن من ضمن فوائد الاقتصاد الأخضر، أنه يحقق وفرا اقتصاديا كبيرا وحماية البيئة من التلوث بحياة الصرف أو من المخلفات وأنه يعيد استخدام الموارد والخامات من خلال التدوير ويستخدم الطاقة المتجددة فى مشروعات بيئية.