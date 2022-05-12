واشنطن تسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية شمال سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - مايو - 2022 10:15 مساءً

قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إنها ستسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق بشمال سوريا خارج سيطرة الحكومة دون خضوع الاستثمارات للعقوبات.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة أصدرت ترخيصا عاما يسمح ببعض النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات بما في ذلك الزراعة والبناء والتمويل والخدمات الصحية.

وقال مسؤولون أمريكيون كبار إن سماح الولايات المتحدة ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق من شمال سوريا تقع خارج سيطرة الحكومة هو جزء من استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن لضمان هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف المسؤولون في اتصال مع صحفيين أن واشنطن ليس لديها أي نوايا لرفع العقوبات عن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد قبل حدوث تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سوريا.

وتابع المسؤولون أن مثل هذا الترخيص لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية، ولا يغير أيا من عقوبات مكافحة الإرهاب القائمة.