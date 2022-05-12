باريس: ندعم خيار فنلندا في الانضمام إلى حلف الناتو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

اعلن الاليزيه الخميس أن فرنسا تدعم بالكامل عزم فنلندا على الانضمام الى حلف شمال الأطلسي على وقع تهديد روسيا بالرد على ذلك.

وقالت الرئاسة الفرنسية إثر تشاور بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الفنلندي ساولي نينستو إن “رئيس الجمهورية اوضح أن فرنسا تدعم بالكامل الخيار السيادي لفنلندا على صعيد الانضمام سريعا الى حلف شمال الاطلسي”.

يشار إلى أن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، أعلنا الخميس، عن تأييدهما لانضمام بلدهما إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالا في بيان مشترك إن “عضوية الناتو ستعزز أمن فنلندا. وبانضمامها إلى الناتو، ستزيد فنلندا من قوة التحالف الدفاعي برمته. على فنلندا التقدّم بطلب للانضمام إلى الناتو من دون تأخير”.

وأضاف البيان أن لجنة خاصة ستعلن قرار فنلندا الرسمي بشأن مسألة تقديم ترشيحها لعضوية الناتو الأحد.

من جهتها، وصفت روسيا مسعى فنلندا للانضمام لحلف شمال الأطلسي بالخطوة العدائية التي تشكل “بالتأكيد” تهديدًا لأمنها.

وأشار الكرملين الى أنه سيرد لكنه لم يوضح كيف، قائلًا إن ذلك سيعتمد على إلى أي مدى سيحرك حلف شمال الأطلسي أصولًا عسكرية بالقرب من الحدود الروسية الفنلندية التي تمتد مسافة 1300 كيلومتر.

في السياق، قالت وزارة الخارجية الروسية إنه يتعين على روسيا اتخاذ “خطوات انتقامية سواء فنية عسكرية أو ذات طبيعة أخرى من أجل وقف تنامي التهديدات لأمنها الوطني”.

وأضافت: “هلسنكي يجب أن تكون على علم بمسؤوليات وتبعات مثل هذه الخطوة”.