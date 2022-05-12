تركيا.. إصابة 5 أشخاص في قصف من الأراضي السورية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أصيب أربعة جنود أتراك ومدني واحد بعدما أطلق مسلحون أكراد صواريخ وقذائف مورتر من سوريا على نقطة عسكرية حدودية في جنوب شرق تركيا اليوم الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأفادت الوزارة بأنّ الجيش ردّ بقصف أهداف في منطقة كوباني في شمال سوريا حيث مصدر إطلاق النار.

وجرت مثل هذه الحوادث التي شهدت تبادل القصف عبر الحدود بشكل متقطع خلال السنوات الماضية أثناء الحرب في سوريا.

الى ذلك، قالت الوزارة إن الخمسة الذين أصيبوا في منطقة قرقميش بإقليم غازي عنتاب نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتخضع منطقة كوباني لسيطرة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا جماعة إرهابية، وامتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984.