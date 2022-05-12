مع تعثّر الوصول الى حل سلمي.. الاحتجاجات تعود الى شوارع السودان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 12 - مايو - 2022 8:57 مساءً

واجهت قوات الأمن متظاهرين احتشدوا للاحتجاج على حكام السودان العسكريين بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، فيما لم تظهر أي علامة على إحراز تقدم في التحركات الدبلوماسية لإيجاد حل سياسي للأزمة التي تفجرت بعد الانقلاب.

وخرج الآلاف في مسيرة نحو القصر الرئاسي بالخرطوم رغم الحر الشديد مع حضور أمني مكثف، في أول مظاهرة كبيرة منذ شهر رمضان بمشاركة أكبر عدد من المحتجين منذ عدة أسابيع.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي حشودًا في العاصمة وفي مدن أخرى تردد هتافات للمطالبة بحكومة مدنية.

ويشهد السودان اضطرابات سياسية منذ أن دفعت مظاهرات على مدى شهور الجيش لعزل الرئيس السابق عمر البشير في نيسان 2019.

ووافق الجيش على تقاسم السلطة مع جماعات مدنية، لكنه استأثر بالسلطة مرة أخرى في انقلاب تشرين الأول 2021.

منذ ذلك الحين، رفضت الأطراف المدنية، بما في ذلك لجان المقاومة المنظمة للاحتجاجات، التفاوض مع الجيش. وتطلع القادة العسكريون إلى الفصائل القريبة من البشير في محاولة لبناء قاعدة سياسية.

وتعثرت المحادثات التي تنظّمها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتي كان من المتوقع أن تبدأ هذا الأسبوع، وسط انتقادات شديدة من قطاعات في الجيش والمجتمع المدني.

كما وقّعت لجان المقاومة في الخرطوم على ميثاق يحدد رؤيتها لإنهاء الحكم العسكري، ووجهت دعوة للأحزاب السياسية للاشتراك معها.

وقال المتظاهر أحمد فتح الرحمن (38 عاما) إن المحتجين أصبحوا أكثر تفاؤلا بعد توقيع الميثاق.

وفي بداية الاحتجاج، رأى شاهد من رويترز انتشارًا مكثفا للجيش والشرطة وقوات الاحتياطي المركزي، التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها في آذار، على مسار المظاهرة وفي مناطق سكنية.

ويقول مسعفون إنّ 95 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في الاحتجاجات منذ الانقلاب وأصيب الآلاف. ويقول محامون إن عشرات السجناء السياسيين ما زالوا محتجزين.