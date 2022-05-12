مقاتل أوكراني محاصر في مصنع آزوفستال يطلب المساعدة من إيلون ماسك

مقاتلون أوكرانيون محاصرون في مصنع آزوفستال (أ ف ب).

ناشد أحد المقاتلين المتحصنين في مصنع للصلب تحاصره القوات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية الملياردير إيلون ماسك مالك شركة سبيس إكس المساعدة في إجلائهم.

وتم إجلاء العديد من المدنيين من مصنع آزوفستال مترامي الأطراف الأسبوع الماضي بموجب اتفاق مع روسيا، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن السماح لمئات المقاتلين، بعضهم مصاب بجروح، بعد قصف استمر أسابيع.

وكتب قائد البحرية سيرهي فولينا على تويتر موجهاً كلماته لماسك «الناس يقولون إنك أتيت من كوكب آخر لتعلم الناس أن يؤمنوا بالمستحيل. كواكبنا متجاورة، أعيش حيث يكاد يكون من المستحيل البقاء على قيد الحياة».

وأضاف «ساعدنا للخروج من آزوفستال إلى بلد وسيط. إذا لم تكن أنت، فمن؟ أعطنا تلميحاً».