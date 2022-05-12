شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم السعيد: نحن أمام لحظة تاريخية استدعت طلب الرئيس إجراء حوار وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد المنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن الحوار السياسى هو الأصل فى المجتمع، والسياسة لا تتواجد إلا عندما يكون هناك حكم، والحوار هو الأصل، والمفروض أن يتحاور البرلمان، أى تتحاور سياسيًا.

وأضاف خلال مداخلته بالجلسة التشاورية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أن الحوار الوطنى حوار سياسى وليس أخلاقيا أو فلسفيأ وجوديا أو تقييم للتاريخ.

وأشار إلى أن الحوار وجهًا لوجه يشارك فيه كل الأطراف، ونحن أمام لحظة تاريخية استدعت طلب الرئيس إجراء حوار وطنى.

وأكد أن هذا الحوار يستند إلى أمرين، وثيقة الدستور ورؤية 2030، موضحا أن هذه الرؤية هى أساس للحوار السياسى، وما سنصل إليه فى الـ 8 سنوات القادمة.

وواصل: أما القضايا الكبرى فهى قضايا مثل قضية الزيادة السكانية فنحن فى معدل نمو يصل إلى 7%، وزيادة سنوية تصل إلى 20 مليون نسمة، وبالتالى معدل النمو لا يواكب الزيادة السكانية.