شكرا لقرائتكم خبر عن مشيرة خطاب: الحوار الوطنى لا بد أن يكون داخل كل مؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه لا بد أن يكون هناك حالة استنفار ليكون الحوار الوطنى هذه المرة مختلف، ولا بد أن يشمل 100 مليون مصرى، مطالبة أصحاب الخبرة والمصداقية بضرورة المشاركة بقوة فى هذا الحوار، ولا بد أن يكون هناك صدق وضمانات لتواجد كل الفئات.

وتابعت خلال كلمتها بالجلسة التشاورية التى تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية، أن أنجح تجربة للحوار الوطنى تمثلت فى لجنة الخمسين التى صاغت دستور عام 2014، موضحة أن الدولة تتبنى بالفعل استراتيجية جديدة فى رؤية عام 2030 ولا بد من التركيز على الفقر والجوع.

وأوضحت أن الحوار لا بد أن يكون داخل كل مؤسسات الدولة وأولهم المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية والجامعات المختلفة.