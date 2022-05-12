شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب بالاعتماد على شركات القطاع الخاص لحل أزمة القمامة بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شفيق حسن، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتحميل بمحافظة الجيزة، إنه تم تقسيم المحافظة لثلاث قطاعات، وإسناد كل قطاع لشركة فيما يخص منظومة القمامة.

وطالب النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتقديم مزيد من الدعم للهيئة بمحافظة الجيزة على وجه التحديد وخاصة الأحياء والمناطق الشعبية لحل أزمة القمامة، خاصة وأن المحافظة تحظى باهتمام كبير فى منظومة الطرق والداخلية على وجه التحديد والشوارع الرئيسية وإنشاء عدد من المحاور وتطوير العشوائيات.

وتابع: "لابد من الإسراع فى نزول شركات القطاع الخاص العاملة فى منظومة القمامة للمحافظة لحل أزمة القمامة، على أن يكون هناك رؤية وتخطيط للعمل بالمحافظة وتعظيم الأنشطة الذاتية، ورفع كفاءة العنصر البشرى".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والمخصص لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية ، وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي22\23 لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة ، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية.