شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تشيد بخطوة الرئيس السيسى تكليف الأكاديمية الوطنية بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور القس أندرية زكي رئيس الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بخطوة تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي الأكاديميةالوطنية للتدريب لإدارة الحوار الوطني.

وأضاف رئيس الطائفة خلال الجلسة التشاورية لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الخميس وبحضور عدد من قادة فكر المجتمع المصري، أبرزهم الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365 والدكتور عبد المنعم سعيد، والسفيرة مشيرة خطاب، والدكتور خالد عكاشة، و فريدة الشوباشي، والدكتور عماد جاد، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين، والإعلامى حمدي رزق، والدكتور طلعت عبد القوي، والمستشارعصام شيحه.

وتأتي الجلسة في إطار دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لحوار مجتمعي تشترك فيه كل القوى المجتمعية.