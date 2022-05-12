شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تطالب بترشيد النفقات والبحث عن موارد بديلة بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بترشيد الإنفاق من جانب الجهات والهيئات المختلفة بما يحقق المصلحة العليا للدولة، خاصة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 22\23.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسينى وكيل اللجنة والمخصص، لمناقشة مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي22\23 لهيئتي النقل العام بمحافظة القاهرة ، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لديوان عام وزارة التنمية المحلية.

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على ضرورة ترشيد النفقات من خلال التنسيق مع الوزارات المعنية والاستفادة من التوصيات التي تصدرها الوزارات، مطالبا بالبحث عن موارد جديدة لدعم الدولة والموازنة من خلال الهيئات المختلفة، محذرا مما أسماه الضغط على الموازنة العامة من خلال زيادة النفقات و طلبات الجهات المختلفة في ظل عدم البحث عن موارد جديدة .