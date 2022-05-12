شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تسجل مليوني وفاة مؤكدة جراء كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت منظمة الصحة العالمية وفاة أكثر من مليوني شخص في 53دولة في المنطقة الأوروبية جراء الإصابة بكورونا.

ووصفت المنظمة الرقم بـ"المدمر" ، ولكنها قالت إن من المحتمل أنه يمثل جزءا ضيئلا من الوفيات التي تسبب فيه على نحو مباشر مرض كوفيد 19-ومن الأثار غير المباشرة للجائحة خلال عامين.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في كوبنهاجن اليوم الخميس إنه حتى على الرغم من تراجع أعداد الحالات ، إلا أنها مرتفعة جدا.