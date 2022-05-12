الأمم المتحدة تطلق تحقيقاً حول الفظائع المنسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا

12 مايو , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخميس بغالبية كبيرة على فتح تحقيق حول فظائع منسوبة إلى القوات الروسية في أوكرانيا. ويطلب القرار الذي حظي بموافقة 33 عضواً مقابل معارضة عضوين هما الصين وإريتريا وامتناع 12 عضواً عن التصويت، أن تجري اللجنة الدولية للأمم المتحدة حول أوكرانيا «تحقيقاً» في شأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي ارتكبت في مناطق كييف وتشيرنيغيف وخاركيف وسومي نهاية شباط/فبراير وفي آذار/مارس 2022، وذلك «بهدف محاسبة المسؤولين» عنها.

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