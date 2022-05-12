الاتحاد الأوروبي يلغي الدعم الحكومي لمجابهة كورونا

قالت المفوضية الأوروبية إنها ستبد إلغاء تدريجياً لنظامها للمساعدات الحكومية، الذي يفسح مجالا أكبر للدول لدعم الصناعات المتضررة من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن الإدارة المسؤولة عن مكافحة الاحتكار وقف معظم الأدوات المضمنة في ما يسمى بإطار العمل المؤقت، بعد 30 يونيو (حزيران).

وتعتزم المفوضية الاستمرار في السماح للدول الأعضاء بتقديم استثمارات محددة وتدابير لدعم الملاءة المالية حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2022 و31 ديسمبر (كانون الأول) 2023 على التوالي، كما هو معلن في نوفمبر (تشرين الأول) من العام الماضي.

وتقول المفوضية إنها اعتمدت حتى اليوم "أكثر من 1300 قرار على صلة بجائحة كورونا، ووافقت على نحو 950 تدبيراً وطنياً لمساعدات حكومية بأكثر من 3 تريليونات يورو".