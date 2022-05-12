بالوثيقة.. نائب يطالب بسحب يد مدير دائرة عقارات الدولة

وقال السلامي بحسب وثيقة حصلت الخليج 365 على نسخة منها،: " استنادا الى المادة (61/أ) من الدستور وقانون مجلس النوابرقم (13) لسنة 2018 ولاغراض رقابية وتدقيقية، اشارة الى كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المتضمن " الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء بموجب الدستور والتشريعات تحديدا المادة (78) من الدستور والمادة (15) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 نرفق لكم كافة الاوليات التي تتعلق بالفساد وهدر المال العام في دائرة عقارات الدولة".واضاف: "استنادا لما ورد في اعلاه ومن اجل تحقيق المصلحة العامة وتسهيل وسرعة انجاز معاملات المواطنين والحفاظ على المال العام تفضلكم لالاطلاع واتخاذ الاجراءات الاصولية لسحب يد مدير عقارات الدولة خدمة للصالح العام واعلامنا".