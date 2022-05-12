اخبار العالم

ليفربول يعلن غياب احد نجومه عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

انت الان تتابع خبر يعلن غياب احد نجومه عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان -

2022-05-12 | 19:11

ليفربول يعلن غياب احد نجومه عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر:

1,122 مشاهدة

أعلن مدرب نادي ليفربول الانجليزي يورجن كلوب، اليوم الخميس، عن غياب أحد لاعبيه البارزين عن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بداعي الإصابة.
وقال كلوب في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي: ان "النجم البرازيلي فابينيو الذي تعرض لإصابة عضلية في فوز ليفربول على أستون فيلا بنتيجة (2-1)، الثلاثاء الماضي، في لقاء مؤجل من البريميرليج، وغادر أرض الملعب في الشوط الأول سيغيب عن المباراة".

واضاف:"هناك فرصة جيدة لعودته مرة أخرى هذا الموسم، لكن ليس في نهاية الأسبوع".

ويتبقى لليفربول، خوض 4 مباريات على نهاية الموسم، فبعد مواجهة ، سيرحل لمواجهة ساوثهامبتون يوم 17 من الشهر الجاري.

ويختتم ليفربول، باستقبال وولفرهامبتون يوم 22 من نفس الشهر، قبل خوض المواجهة المرتقبة أمام في نهائي .

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا