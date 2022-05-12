الفياض: قوات الحشد تقف وتقاتل مع الجيش والشرطة الاتحادية

وقال الفياض في كلمة القاها خلال الذكرى السادسة لتحرير قصبة البشير وتابعتها الخليج 365،: نلبي دعوة الكرام من أهالي قصبة البشير في الذكرى السادسة لتحريرها " مضيفا: "نذكر بالدماء الكريمة التي بذلت في سبيل تحرير قصبة البشير".واشار الى ان "المرجعية حادية الركب وصانعة مسار الانتصار"، نبارك للأحبة في البشير ما هم فيه من عز وكرامة وتمكين".

واوضح ان "هناك مظلومية كبرى تعرضت لها البشير على مختلف الحقب والازمان"، مؤكدا ان "قوات الحشد تقف وتقاتل كتفا بكتف مع الجيش والشرطة الاتحادية".

وتابع الفياض: "يجب ان نطرح نموذج التعايش وتقبل الاخر"،مشيرا الى ان"الشهداء القادة قدموا ما قدموا لتحرير المناطق من دنس داعش".

واختتم: "ذكرى الانتصارات إحياء لأسماء الشهداء القادة والمعاني التي اوجدوه".