العريفي: السعودية دعمت سوريا بـ6.7 مليارات دولار

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وشدد رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد العريفي، خلال مداخلته أمام المؤتمر على الدعم الإنساني السخي الذي قدمته المملكة منذ بداية الأزمة السورية، الذي تجاوز مبلغ ستة مليارات و700 مليون دولار؛ لمؤازرة ودعم الشعب السوري، وتمكينه من تجاوز المحنة الإنسانية التي تعصف به.وأكد الدور الحيوي الذي يقوم به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشاريع تنفذ خلال عام 2022م تقدر قيمتها بـ 32 مليونا و 700 ألف دولار.
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