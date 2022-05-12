550 سلة سعودية لتضميد جراح المحتاجين بأفغانستان

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وفيما وزع المركز 200 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجا بمدينة عايش في محافظة دربالي بجمهورية تشاد، استفاد منها 1200 فرد، سلم أمس 150 طنا و763 كجم من السلال الغذائية للنازحين والأسر الأكثر احتياجا في مديرية الخب والشعف بمحافظة الجوف اليمنية، استفاد منها 4227 فردا .ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022م الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
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