خطة وزارية عربية للحد من مخاطر الكوارث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في مقر جامعة الدول العربية أمس، أعمال الاجتماع الوزاري الأول للوزراء العرب المعنيين بالحد من مخاطر الكوارث برئاسة وزير الداخلية السوداني عنان حامد، ومشاركة وفود عربية يمثلون رئاسة الأجهزة العربية المعنية بالحد من مخاطر الكوارث في الدول الأعضاء.

وقال مدير إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث بجامعة الدول العربية الدكتور جمال الدين جاب الله، في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط خلال الاجتماع «إن جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء تعطي أولوية كبيرة للحد من مخاطر الكوارث من خلال تنفيذ برنامج عمل الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث التي أقرتها القمة العربية، والعمل على توفير الإمكانيات الضرورية لمجابهة الكوارث عندما تقع في إحدى الدول العربية».

وأضاف الدكتور جاب الله أنه سيتم وضع آلية عربية جماعية للتضامن والتعاون عند حدوث الكوارث في الدول العربية، خاصة وأن الدول العربية أصبح لها باع طويل في هذا المجال على مستوى المراحل التاريخية الممتدة، وكانت لها مساهمات قيمة وقوية في تقديم المساعدات للدول المتضررة من الكوارث سواء كانت داخل الإقليم العربي أو خارجه.

وأوضح أن الاجتماع الوزاري الأول يناقش عددا من البنود المهمة التي تهتم برصد الكوارث الطبيعية، منها متابعة بنود الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والتحضير للمنتدى العالمي السابع للحد من مخاطر الكوارث، وتحديد خطط طوارئ عربية وإقليمية للحد من مخاطر الكوارث.