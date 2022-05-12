شكرا لقرائتكم خبر المملكة: نقف حكومة وشعبا مع مصر لهزيمة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت وزارة الخارجية السعودية بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغادر على النقطة الأمنية بشمال سيناء في مصر، الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من جنود القوات الأمنية.

وجددت الوزارة دعم المملكة التام لمصر في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وتجفيف منابع تمويله، مؤكدة وقوف المملكة مع حكومة وشعب مصر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسباتها ومقدراتها.

وأعربت عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب مصر، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب مصر دوام الأمن والاستقرار.