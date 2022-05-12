شكرا لقرائتكم خبر المملكة: نقف حكومة وشعبا مع مصر لهزيمة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجددت الوزارة دعم المملكة التام لمصر في جهودها المكثفة للقضاء على الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة وتجفيف منابع تمويله، مؤكدة وقوف المملكة مع حكومة وشعب مصر أمام كل التنظيمات الإرهابية التي تحاول النيل من مكتسباتها ومقدراتها.وأعربت عن خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب مصر، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين، ولشعب مصر دوام الأمن والاستقرار.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة: نقف حكومة وشعبا مع مصر لهزيمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.