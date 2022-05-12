11 مفقودا في تحطم طائرة بالكاميرون

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ووفقا لوزارة النقل فإن الاتصال مع الطائرة فقد على بعد 150 كلم من العاصمة ياوندي، بالقرب من غابات نانجا إيبوكو. وفي عملية بحث فورية تم العثور على حطام الطائرة.وقال متحدث باسم الشركة: لا نعلم بالتأكيد بعد ما إذا كان هناك أي ناجين.
ويعد الحادث الأكثر ضحايا الذي تشهده الكاميرون منذ الخامس من مايو 2007 عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وعلى متنها 114 شخصا، ولم يتم العثور على ناجين.
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