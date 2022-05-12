شكرا لقرائتكم خبر 11 مفقودا في تحطم طائرة بالكاميرون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحطمت طائرة تقل 11 شخصا في الكاميرون، فيما استمر البحث عن ناجين، وتتبع الطائرة شركة كوتكو للنفط، التي تقوم ببناء وإدارة خط أنابيب بين الكاميرون وتشاد.

ووفقا لوزارة النقل فإن الاتصال مع الطائرة فقد على بعد 150 كلم من العاصمة ياوندي، بالقرب من غابات نانجا إيبوكو. وفي عملية بحث فورية تم العثور على حطام الطائرة.

وقال متحدث باسم الشركة: لا نعلم بالتأكيد بعد ما إذا كان هناك أي ناجين.

ويعد الحادث الأكثر ضحايا الذي تشهده الكاميرون منذ الخامس من مايو 2007 عندما تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الكينية وعلى متنها 114 شخصا، ولم يتم العثور على ناجين.