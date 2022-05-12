مسلحون يخطفون عمال إغاثة بالكونغو

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وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الأول أن موظفا آخر أصيب، ولم يتضح المسؤول عن الهجوم الذي شهدته منطقة ماسيسي فى شرق الكونغو.وتشن جماعات المتمردين منذ سنوات هجمات في شرق جمهورية الكونغو، التي تقع بوسط أفريقيا.
ويقاتل المتمردون من أجل السيطرة على المنطقة الغنية بالموارد المعدنية.
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