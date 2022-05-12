زيلينسكي: دول السبع تؤمن أوكرانيا

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وأضاف في خطابه اليومي عبر الفيديو «نتفاوض مع الدول الرائدة في العالم لمنح أوكرانيا الثقة في الأمن لعقود قادمة».وكان هذا من بين الموضوعات التي نوقشت في اجتماع مجموعة السبع والذي شاركت فيه أوكرانيا لأول مرة، وقال زيلينسكي «هذه هي المرة الأولى في تاريخ دولتنا التي يصبح فيها من الممكن تثبيت مثل هذه الضمانات».
وأضاف زيلينسكي «إن هذه لن تكون مهمة من الناحية القانونية فحسب، بل سيتم توضيحها أيضا بحيث يكون الأمر جليا ماذا بالضبط، ومن بالضبط وكيف يضمن لنا بالضبط».
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