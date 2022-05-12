واشنطن: أوروبا ستتوقف عن استيراد النفط الروسي في غضون أيام

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 24 دقيقة

توقعت واشنطن أن تتوقف أوروبا عن استيراد النفط الروسي، “إذا لم يكن هذا الأسبوع ففي الأسبوع المقبل”.

وقالت “كارين دونفري”د، مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأوروبية والآسيوية، في جلسة استماع في الكونغرس، إن “الولايات المتحدة تتوقع إحراز تقدم في قضية ابتعاد الدول الأوروبية عن النفط الروسي في الأسابيع المقبلة”.

وأضافت: “نرجح أن نشهد تحركات بشأن النفط في الأسابيع المقبلة”.

وردًّا على أسئلة بشأن أن “بعض دول الاتحاد الأوروبي تعتمد بنسبة 100% على الإمدادات الروسية” مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بالتخلي عن مصادر الطاقة الروسية فقالت: “أعتقد أن دورنا هو مساعدة الأوروبيين في العثور على إمدادات بديلة، وهذا هو المكان الذي سيلعب فيه الغاز الطبيعي المسال الأمريكي دورًا حاسمًا”.

وفرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، استهدفت القطاعين المالي والاقتصادي في البلاد، في محاولة لوقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، والتي بدأت في 24 شباط الماضي.

وقدّم عدد من الدول الغربية عدة حزم من العقوبات ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا. وتدرس دول الاتحاد الأوروبي بجدية إمكانية التخلي عن النفط والغاز الروسي، وتنص الحزمة السادسة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على فرض حظر نفطي، لكن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، ولا سيما المجر، تمنع اعتماده.