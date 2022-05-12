6 ملايين لاجئ فرّوا من أوكرانيا منذ اندلاع الحرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 12 - مايو - 2022 6:50 مساءً

أسفرت الحرب الاوكرانية المستمرة منذ أواخر شباط عن كوارث انسانية كبيرة، من بينها أزمة اللاجئين التي وُصفت بأنها الأسوأ في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

واستقبلت الدول المجاورة مثل بولندا ورومانيا وجورجيا ملايين المدنيين الفارّين من أتون الصراع الدموي.

في هذا الإطار، أفادت وكالة لاجئين تابعة للأمم المتحدة بأن عدد الفارين من أوكرانيا تخطى ستة ملايين شخص.

ووفقا لأحدث تقرير من المنظمة الدولية للهجرة، فقد تسبب الغزو الروسي الذي بدأ في 24 شباط بنزوح جماعي ضخم بما شمل أكثر من ثمانية ملايين نازح أوكراني داخل البلاد.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن 6.03 مليون فروا إلى خارج أوكرانيا حتى أمس الأربعاء.

واستقبلت بولندا العدد الأكبر من اللاجئين، اذ أشارت الأرقام الى أنها استقبلت أكثر من نصف النساء والأطفال الذين خرجوا من الأراضي الأوكرانية.

في السياق عينه، أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية استقبال 3 ملايين و317 ألف لاجئ فارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

وأفادت الوكالة – حسبما ذكر “راديو بولندا” في نشرته الناطقة بالإنكليزية – بأن نحو 21 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الأربعاء، مقابل 18 ألفًا و100 لاجئ في اليوم الذي يسبقه.

يذكر أن بولندا مررت في شهر آذار الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.