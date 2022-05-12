بلينكن إلى ألمانيا لحضور اجتماعات حلف الأطلسي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية “أنتوني بلينكن” سيتوجه إلى ألمانيا يوم السبت لحضور اجتماع لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي، بخصوص ردهم على الحرب في أوكرانيا.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية “أنالينا بربوك” الشهر الماضي الوزراء لاجتماع غير رسمي في برلين.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي تتحرك فيه فنلندا، التي تشعر بقلق من الغزو الروسي لأوكرانيا، للانضمام إلى حلف الأطلسي.

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ينس ستولتنبرج ” قال إن أي عملية انضمام ستكون “سلسة وسريعة” وإن فنلندا ستلقى ترحيبًا حارا.

ويتوجه بلينكن إلى باريس مع الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي ووزيرة التجارة جينا ريموندو يوم الأحد 15 مايو أيار لحضور الاجتماع الوزاري الثاني لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين أمريكا والاتحاد الأوروبي.