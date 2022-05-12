الاحتلال يعتدي على المشاركين في بيت عزاء شيرين أبو عاقلة بالقدس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعتين

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على المتواجدين في بيت عزاء الشهيدة شيرين أبو عاقلة المقام في كنيسة اللقاء في منطقة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت كنيسة اللقاء في منطقة بيت حنينا محاولة إنزال العلم الفلسطيني من المكان.

وكانت قوات الاحتلال أعاقت دخول موكب وداع الشهيدة أبو عاقلة عند وصوله بيت حنينا وداخل ساحة مستشفى الفرنساوي الذي سجي جثمانها فيه، وحاولت إنزال العلم الفلسطيني ومنع رفعه.

وأضافت المصادر أن مواطنة أصيبت بكسر في يدها خلال محاولة قمع المتواجدين في ساحة مستشفى الفرنساوي.

ولاحقا، قالت المصادر إن قوات الاحتلال استدعت شقيق الشهيدة انطون أبو عاقلة للتحقيق.

وحمّل الرئيس الفلسطيني “محمود عباس” السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مقتل “شيرين أبو عاقلة” مراسلة قناة الجزيرة، خلال اشتباكات في الضفة الغربية المحتلة ودعا لإجراء تحقيق دولي.

وقد قُتلت شيرين أبو عاقلة بعيار ناري في الرأس في جنين أمس الأربعاء واتهمت قناة الجزيرة وقطر القوات الإسرائيلية باغتيالها.

قالت قناة الجزيرة إن أبو عاقلة (51 عاما) كانت ترتدي سترة زرقاء واقية كتب عليها بوضوح كلمة “صحافة” بالإنجليزية وهي تقوم بتغطية الأحداث في جنين. وكانت وقت مقتلها تغطي أحدث عملية مداهمة شنها الجيش الإسرائيلي هناك بعد وقوع هجمات نفذها عرب في إسرائيل. وأصيب صحفي فلسطيني آخر في ذات الواقعة وهو علي السمودي.