إسرائيل تُقرّ بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 07:13 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 12 - مايو - 2022 5:41 مساءً

على وقع استشهاد الصحافية الفلسطينية “شيرين أبو عاقلة” خلال تغطيتها لصالح قناة الجزيرة عملية اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي لبلدة جنين، تواصل القوات الاسرائيلية عملياتها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.

في هذا الشأن، كشفت منظمة السلام الآن المناهضة للاستيطان أنّ إسرائيل أقرت اليوم الخميس بناء 4427 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

وأوردت المنظمة هذا البيان بعد اجتماع لمجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي انعقد للتصديق على البناء. وقالت المنظمة إن 2791 وحدة حصلت على الموافقة النهائية خلال الاجتماع و1636 وحدة حصلت على موافقة مبدئية.

ولم تصدر الحكومة بيانا بعد، لكنّ وزيرة الداخلية الإسرائيلية “أييليت شاكيد” وصفت اليوم في تعليق على تويتر بأنه “يوم عيد لمستوطنة يهودا والسامرة”، وهو الاسم التوراتي للضفة الغربية.

شاكيد أعلنت الأسبوع الماضي خطط الموافقة على الوحدات السكنية الجديدة، وأبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “معارضتها الشديدة” لذلك.

ولدى سؤال متحدث باسم السفارة الأميركية اليوم عن قرار المجلس، أشار إلى تصريحات وزارة الخارجية الأميركية بعدما تحدثت شاكيد الأسبوع الماضي.

وكانت الوزارة قد قالت يوم الجمعة “برنامج إسرائيل لتوسعة المستوطنات يضر بشدة فرص حل الدولتين”. وتوقفت المحادثات الرامية للتوصل إلى ذلك في 2014.

وفي مدينة رام الله بالضفة الغربية قال “بسام الصالحي” عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لرويترز: “ندين بشدة المخططات الاستيطانية الجديدة… وهذا يستدعي من شعبنا الفلسطيني ضرورة تفعيل كفاحه ونضاله لمواجهة هذه المشاريع الاستيطانية”.

وأضاف “إسرائيل تستفيد من غياب المساءلة الدولية وتستمر في إجراءاتها العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني… على العالم أن يتجاوز الإدانات وبيانات الشجب والاستنكار وأن يتوقف عن المعايير المزدوجة ويتخذ إجراءات رادعة ضد إسرائيل لإجبارها على وقف الاستيطان ووقف عدوانها على شعبنا الفلسطيني”.

وأغلب القوى العالمية تعتبر المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، غير مشروعة. وترفض إسرائيل ذلك مشيرة لاحتياجات أمنية وروابط توراتية وتاريخية وسياسية بهذه الأرض.

ولم يُعلن على الفور موعد بناء الوحدات التي ستوسع 22 من 132 مستوطنة مدعومة من الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية.