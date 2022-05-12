بيروبوك: يجب دعم كل الدول المتضررة من الحرب في أوكرانيا

وقالت بيروبوك في مؤتمر صحافي،: "نتشاور يوميا حول كيفية دعم كييف بسبب حرب روسيا"، مضيفة أن "برلين تبحث الدعم العسكري والمالي والإنساني".

واضافت: "هي ليست فقط حرب أوروبا بل العالم كله"، وأكدت أن "ألمانيا ستساعد أوكرانيا عسكرياً خاصة بالأسلحة المضادة للطيران".



واشارت الوزيرة الألمانية الى أنه "لا يمكن نقل المواد الغذائية من الموانئ في أوكرانيا"، مضيفة "مجموعة الـ7 تبحث إنهاء الحصار عن تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية".

واوضحت إنه "علينا العمل بكل قوة لإيجاد حلول لأزمة الغذاء وإيصاله للعالم".

يذكر أن أوكرانيا وروسيا من بين أكبر 5 دول مصدرة للحبوب في العالم، وتمثلان مجتمعتين أكثر من 30 بالمئة من صادرات القمح العالمية.

