تركيا تطلق عملية جديدة ضد 'العمال الكردستاني'

وأوضحت وزارة الداخلية التركية، في بيان أن "هدف العملية يتمثل في تحييد الإرهابيين الموجودين في المنطقة".

وأشارت إلى مشاركة 37 فريقا يضم 551 عنصرا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين.

وأكدت تواصل نجاحات عمليات "أرن - الحصار" الهادفة إلى القضاء التام على الإرهاب في البلاد، من خلال تأييد الشعب.



يذكر أن "أرن الحصار" هي سلسلة عمليات أطلقتها وزارة الداخلية نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل" الذي قتل على يد "بي كا كا" في 11 آب 2017.